Шалимов: вариант для Сафонова один — заплатить алименты и ехать в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов пожелал голкиперу южан Матвею Сафонову как можно скорее решить свои проблемы, чтобы не сорвать трансфер в «ПСЖ».

«Не думаю, что трансфер сорвется. Но как можно быстрее нужно решить эту проблему. Личные проблемы есть у каждого. Конечно, неприятная история. Если «ПСЖ» его ждет, а там говорят, что он алименты не платит… Ничего страшного нет, но затягиваться нельзя. Вариант один — заплатить алименты и ехать в «ПСЖ». Надо сделать все по закону», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.