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Сборная Англии проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024

Сборная Англии проиграла Исландии в последнем матче перед Евро-2024
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Исландии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Сборная Исландии одержала победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Исландия
0:1 Торстейнссон – 12'    

На 12-й минуте единственный мяч забил полузащитник сборной Исландии Йоун Торстейнссон.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Англии сыграет в группе С. Соперниками англичан будут команды Словении, Дании и Сербии. Сборная Исландии не пробилась на Евро, проиграв в финале квалификации национальной команде Украины — 1:2.

Ранее, 3 июня, сборная Англии разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче со счётом 3:0. В составе англичан отличились Коул Палмер (с пенальти), Трент Александер-Арнольд и Гарри Кейн.

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