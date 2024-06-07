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Сборная Польши победила Украину в контрольном матче перед чемпионатом Европы

Сборная Польши победила Украину в контрольном матче перед чемпионатом Европы
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Завершился контрольный матч, в котором встречались сборные Польши и Украины. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Англия). Сборная Польши одержала победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Украина
1:0 Валюкевич – 11'     2:0 Зелиньски – 16'     3:0 Романчук – 30'     3:1 Довбик – 41'    

Сборная Польши повела к 30-й минуте со счётом 3:0. Отличились Себастьян Валюкевич, Пётр Зелиньски и Тарас Романчук. На 41-й минуте один мяч Украины отыграл Артём Довбик.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Польши сыграет в группе D. Соперниками поляков будут национальные команды Нидерландов, Австрии и Франции. Сборная Украины выступит в группе Е, в которой оказались национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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