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Тони Кроос назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Тони Кроос назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос, какая национальная команда выиграет чемпионат Европы, стартующий 14 июня.

«Кто станет чемпионом Европы? Германия! Мы можем выстоять с любим соперником.

Обратный отсчёт уже идёт, и я хочу сыграть эти последние игры [в карьере] точно так же, как провёл последние игры за мадридский «Реал», — приводит слова Крооса Kicker.

Напомним, сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Германия является страной-хозяйкой чемпионата Европы — 2024 и проведёт первый матч на этом турнире 14 июня. Немецкая национальная команда сыграет с Шотландией.

Ранее Кроос сообщил, что завершит профессиональную карьеру после чемпионата Европы — 2024.

Евро-2024: итоговый список команд:

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