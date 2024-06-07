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Глушаков рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России с Беларусью

Глушаков рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России с Беларусью
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков отреагировал на победу национальной команды над Беларусью (4:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Понравился результат и атмосфера на стадионе. Не понравилось, что чуть засушили игру после второго гола. Могли сыграть поактивнее. Команда выиграла закономерно. Ушла в хорошем настроении на отдых», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Голами отметились Иван Обляков, Константин и Фёдор Чалов, оформивший дубль.

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