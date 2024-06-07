Сборная Турции объявила окончательный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Турции на официальном сайте объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Самет Акайдын («Панатинаикос»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кёкчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Ирфан Джан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Мухаммед Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Бертуг Озгюр Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»), Юсуф Языджи («Лилль»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.