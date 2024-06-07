Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия на последних минутах обыграла Грецию в товарищеском матче

Германия на последних минутах обыграла Грецию в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором принимали участие сборные Германии и Греции. Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Георгиос Масурас. На 56-й минуте ответный мяч забил нападающий Кай Хаверц. На 89-й минуте Паскаль Грос забил победный гол сборной Германии.

Напомним, последний раз команды играли в 1/4 финала чемпионата Европы 2012 года. В том противостоянии немецкая национальная команда победила со счётом 4:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится именно в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Греция
0:1 Масурас – 33'     1:1 Хаверц – 56'     2:1 Грос – 89'    

Евро-2024: итоговый список команд:

Материалы по теме
Тони Кроос назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android