Германия на последних минутах обыграла Грецию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором принимали участие сборные Германии и Греции. Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Георгиос Масурас. На 56-й минуте ответный мяч забил нападающий Кай Хаверц. На 89-й минуте Паскаль Грос забил победный гол сборной Германии.

Напомним, последний раз команды играли в 1/4 финала чемпионата Европы 2012 года. В том противостоянии немецкая национальная команда победила со счётом 4:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится именно в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд: