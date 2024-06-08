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Чалов показывал сердечко, Билан исполнял гимн России. Лучшие фото разгрома Беларуси

Чалов показывал сердечко, Билан исполнял гимн России. Лучшие фото разгрома Беларуси
Фёдор Чалов и Дима Билан
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7 июня в Минске на стадионе «Динамо» в товарищеском матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Беларуси. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рустамом Омаровым (Казахстан). В составе сборной России отличились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дважды).

Лучшие кадры с матча Беларусь — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Ранее в 2024 году сборная России провела только один товарищеский матч. В Москве россияне обыграли Сербию со счётом 4:0. Отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Таким образом, россияне забили восемь мячей в двух матчах в 2024 году.

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