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Нагорных: очень многое Галактионовым уже сделано, и заложена основа новой команды

Нагорных: очень многое Галактионовым уже сделано, и заложена основа новой команды
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил решение клуба продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Очень многое Галактионовым уже сделано, и заложена основа новой команды, на этом багаже будет строиться успешная работа в следующий период. Задачи на сезон сформулирует совет директоров, в ближайшее время проведем расширенное заседание тренерского штаба с участием специалистов по сопровождению подготовки команды, методистов, медиков. И тогда сформулируем задачи на предстоящий сезон», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Ранее российский специалист работал в клубе «Пари Нижний Новгород». Сезон-2023/2024 железнодорожники завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. 6 июня стало известно, что железнодорожники продлили контракт с Галактионовым до лета 2026 года.

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