В «Ювентусе» отреагировали на слухи о возможном подписании Сперцяна

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не рассматривает возможность приобретения полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Мы не заинтересованы в Сперцяне», — приводит слова Джунтоли Sport24.

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщил, что армянского футболиста хотят заполучить «Лацио», «Наполи», «Ювентус» и «Фиорентина».

Напомним, в минувшем сезоне Эдуард Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.