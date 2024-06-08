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Красич: у ЦСКА с Николичем хорошие перспективы бороться за чемпионство

Красич: у ЦСКА с Николичем хорошие перспективы бороться за чемпионство
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера армейского клуба.

«Знаю Марко и очень рад, что он стал главным тренером армейцев. Марко — ещё молодой и перспективный специалист, который каждый день учится. В будущем серб станет большим тренером, но посмотрим, как у него получится в ЦСКА. Только после результатов можно говорить о его работе. Но у команды с Николичем есть очень большие и хорошие перспективы бороться за чемпионство», — приводит слова Красича Sport24.

4 июня ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. Серб известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

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