Сборная Хорватии объявила окончательный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Хорватии в соцсети Х (ранее Twitter) объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса («Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Йосип Шутало («Аякс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («РБ Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

Фото: Соцсети сборной Хорватии

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд: