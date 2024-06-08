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Константин Тюкавин: рад дебютному голу за сборную, всегда мечтал об этом

Константин Тюкавин: рад дебютному голу за сборную, всегда мечтал об этом
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Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу в товарищеском матче с Беларусью (4:0). Тюкавин отметился голом, который стал первым для него в национальной команде.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Конечно, я рад дебютному голу за сборную. Всегда мечтал об этом. Да, это был товарищеский матч, но гол есть гол.

Игра получилась хорошей для нас, мы контролировали её ход. Первый тайм закончился со счётом 2:0, но у нас были моменты чтобы забить ещё. Думаю, что всё прошло хорошо.

В центре нападения был то я, то Обляков? Это обычная схема для нас, играли в одного нападающего. При выходе из обороны Ваня мог оказаться на месте центрального нападающего, так же как и я. А схема была обычной для нас – 4-3-3. Это нормально.

Как атмосфера? Отличная! Вроде бы был полный стадион, спасибо болельщикам за эту атмосферу. Мы очень рады», — приводит слова Тюкавина официальный сайт РФС.

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