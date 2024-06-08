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Евро-2024 станет девятым турниром сборных для 38-летнего Луки Модрича

Евро-2024 станет девятым турниром сборных для 38-летнего Луки Модрича
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Пресс-служба сборной Хорватии объявила состав национальной команды на грядущий чемпионат Европы — 2024, куда был включён 38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. Евро-2024 станет девятым по счёту турниром сборных для хорватского футболиста. Учитываются только чемпионаты мира и Европы.

Напомним, первым крупным турниром для Модрича стал чемпионат мира 2006 года, на котором он провёл 18 минут в общей сложности. С того момента полузащитник не принимал участие только на чемпионате мира 2010 года, поскольку сборная Хорватии не квалифицировалась на него.

Также Модрич выступал на Евро-2008, Евро-2012, чемпионате мира — 2014, Евро-2016, чемпионате мира — 2018, Евро-2020, чемпионате мира-2022.

Евро-2024: итоговый список команд:

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