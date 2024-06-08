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Прошла жеребьёвка переходных матчей за право на участие в Первой лиге

Прошла жеребьёвка переходных матчей за право на участие в Первой лиге
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Футбольная национальная лига провела жеребьевку переходных матчей за право выступать в Мелбет Первой лиге в сезоне-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.

По итогам жеребьевки определено, что команда, занявшая третье место во втором этапе сезона в группе Золото дивизиона «А», сыграет первый переходный матч дома. В заключительном, 18-м туре определится эта команда – «Чайка» или «Новосибирск». Они проведут очный матч в Новосибирске сегодня, 8 июня. Все встречи последнего тура начнутся в 15:00 по московскому времени. Ранее прямую путёвку в Первую лигу завоевала «Уфа».

«Краснодар-2», как победитель первого этапа в группе Золото, может лишиться права на участие в переходных матчах, если по спортивному принципу спустится в группу Серебро. Тогда это право получит «Ротор», как команда, занявшая третье место по итогам первой части сезона. Переходные матчи пройдут 12 и 16 июня соответственно.

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