Игрок «Оренбурга» Томпсон пытался избить мать своей подруги — En Cancha

Новоиспечённый крайний нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон предпринял попытку избить мать своей подруги, которая обнаружила 19-летнего футболиста в своей квартире в Чили с пятью девушками лёгкого поведения. Об этом сообщает En Cancha.

По информации источника, футболист набросился на женщину после того, как увидел её. Конфликт удалось урегулировать благодаря мужу женщины, вмешавшемуся в ситуацию. Подчёркивается, что на Томпсона было подано заявление в полицию, из-за чего теперь ему может грозить тюремное заключение.

Напомним, ранее чилийский футболист избил свою бывшую девушку.

19-летний нападающий перешёл в «Оренбург» из «Коло-Коло» на правах аренды минувшей зимой. Ранее «Оренбург» сообщил, что клуб воспользовался опцией приоритетного права выкупа трансфера нападающего.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: