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«Мы станем сильнее». Кейн отреагировал на поражение сборной Англии в матче с Исландией

«Мы станем сильнее». Кейн отреагировал на поражение сборной Англии в матче с Исландией
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался после поражения «трёх львов» в товарищеском матче с Исландией в преддверии чемпионата Европы 2024 года (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Исландия
0:1 Торстейнссон – 12'    

«Не так мы хотели подходить к Евро, но есть чему поучиться. Мы станем сильнее! Поддержите парней. Мы увидимся в Германии», — написал Кейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник сборной Исландии Йоун Торстейнссон. Кейн провёл на поле 65 минут.

На чемпионате Европы-2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд:

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