«Мы станем сильнее». Кейн отреагировал на поражение сборной Англии в матче с Исландией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался после поражения «трёх львов» в товарищеском матче с Исландией в преддверии чемпионата Европы 2024 года (0:1).

«Не так мы хотели подходить к Евро, но есть чему поучиться. Мы станем сильнее! Поддержите парней. Мы увидимся в Германии», — написал Кейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник сборной Исландии Йоун Торстейнссон. Кейн провёл на поле 65 минут.

На чемпионате Европы-2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд: