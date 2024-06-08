Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрофанов: можно подумать и о проведении матча за Суперкубок России в ближнем зарубежье

Митрофанов: можно подумать и о проведении матча за Суперкубок России в ближнем зарубежье
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организации в дальнейшем будущем провести игру за Суперкубок России на территории ближнего зарубежья.

«Мы совместно с Белорусской федерацией футбола подготовили несколько сюрпризов для болельщиков наших стран. После этого можно подумать и о проведении матча за Суперкубок в ближнем зарубежье. Пока и в России хватает городов, которые хотят принять этот матч», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

7 июня в Минске на стадионе «Динамо» состоялся товарищеский матч между сборными России и Беларуси. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0 благодаря голам Ивана Облякова, Константина Тюкавина и Фёдора Чалова, который отличился дважды. Посещаемость матча составила 21 483 зрителя.

Материалы по теме
Митрофанов допустил, что Дзюба может начать работу в РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android