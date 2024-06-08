Митрофанов: можно подумать и о проведении матча за Суперкубок России в ближнем зарубежье

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организации в дальнейшем будущем провести игру за Суперкубок России на территории ближнего зарубежья.

«Мы совместно с Белорусской федерацией футбола подготовили несколько сюрпризов для болельщиков наших стран. После этого можно подумать и о проведении матча за Суперкубок в ближнем зарубежье. Пока и в России хватает городов, которые хотят принять этот матч», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

7 июня в Минске на стадионе «Динамо» состоялся товарищеский матч между сборными России и Беларуси. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0 благодаря голам Ивана Облякова, Константина Тюкавина и Фёдора Чалова, который отличился дважды. Посещаемость матча составила 21 483 зрителя.