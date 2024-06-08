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Митрофанов: при Мажиче судейство совершенно точно стало более объективным

Митрофанов: при Мажиче судейство совершенно точно стало более объективным
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил результаты работы на своём посту главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Судейство совершенно точно стало более объективным. О качественном его улучшении говорить пока рано, слишком мало времени прошло. Считаю, что Мажич внес позитивные изменения в работу судейского корпуса, и, надеюсь, они будут продолжаться», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

51-летний сербский рефери ФИФА Милорад Мажич с 27 июня 2023 года возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза. Контракт между Мажичем и РФС был заключен сроком на два года с опцией продления еще на один год. С сентября 2022 года сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

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