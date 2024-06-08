Митрофанов: при Мажиче судейство совершенно точно стало более объективным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил результаты работы на своём посту главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Судейство совершенно точно стало более объективным. О качественном его улучшении говорить пока рано, слишком мало времени прошло. Считаю, что Мажич внес позитивные изменения в работу судейского корпуса, и, надеюсь, они будут продолжаться», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

51-летний сербский рефери ФИФА Милорад Мажич с 27 июня 2023 года возглавляет департамент судейства Российского футбольного союза. Контракт между Мажичем и РФС был заключен сроком на два года с опцией продления еще на один год. С сентября 2022 года сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.