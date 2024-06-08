Саутгейт отреагировал на поражение сборной Англии в матче с Исландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче с национальной командой Исландии (0:1).

«Очевидно, это была несвязная и разочаровывающая игра, и мы не проявили достаточно характера, но я думаю, что этот матч пойдёт нам на пользу перед чемпионатом Европы. Я считаю, что мы должны лучше работать без мяча. Полагаю, есть множество причин [почему это не удалось]. Ни в одной из двух последних игр мы не использовали весь наш состав. Но нам удалось просмотреть игроков и кое-что узнать о том, насколько сбалансирована наша команда.

Нам нет никаких оправданий относительно результата, но есть множество вещей, которые мы можем быстро наладить», — приводит слова Саутгейта BBC.