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Саутгейт отреагировал на поражение сборной Англии в матче с Исландией

Саутгейт отреагировал на поражение сборной Англии в матче с Исландией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче с национальной командой Исландии (0:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 21:45 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Исландия
0:1 Торстейнссон – 12'    

«Очевидно, это была несвязная и разочаровывающая игра, и мы не проявили достаточно характера, но я думаю, что этот матч пойдёт нам на пользу перед чемпионатом Европы. Я считаю, что мы должны лучше работать без мяча. Полагаю, есть множество причин [почему это не удалось]. Ни в одной из двух последних игр мы не использовали весь наш состав. Но нам удалось просмотреть игроков и кое-что узнать о том, насколько сбалансирована наша команда.

Нам нет никаких оправданий относительно результата, но есть множество вещей, которые мы можем быстро наладить», — приводит слова Саутгейта BBC.

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