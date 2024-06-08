Фёдор Чалов прокомментировал свой дубль в матче сборных России и Беларуси

Нападающий сборной России Фёдор Чалов ответил на вопросы после победы в выездном товарищеском матче со сборной Беларуси. Игра в Минске завершилась со счётом 4:0, Чалов оформил дубль, став автором третьего и четвёртого забитых мячей.

– Первый дубль за сборную, что чувствуешь?

– Очень рад, что забил два и мы победили!

– Это самый быстрый дубль в твоей карьере?

– Наверное, да, один из самых быстрых. Конечно, хотелось забить и третий, но ничего, возможно, в следующий раз.

– Что-то специальное Валерий Георгиевич говорил перед твоим выходом на замену?

– Нет, ничего такого. Просто тактические моменты об игре нападающего, — приводит слова Чалова официальный сайт РФС.

Нападающий сборной России Фёдор Чалов начал матч с командой Беларуси в запасе. На 62-й минуте форвард вышел на замену вместо Ивана Облякова, на 63-й минуте забил третий гол сборной России, на 69-й минуте оформил дубль.