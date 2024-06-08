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Фёдор Чалов прокомментировал свой дубль в матче сборных России и Беларуси

Фёдор Чалов прокомментировал свой дубль в матче сборных России и Беларуси
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Нападающий сборной России Фёдор Чалов ответил на вопросы после победы в выездном товарищеском матче со сборной Беларуси. Игра в Минске завершилась со счётом 4:0, Чалов оформил дубль, став автором третьего и четвёртого забитых мячей.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

– Первый дубль за сборную, что чувствуешь?
– Очень рад, что забил два и мы победили!

– Это самый быстрый дубль в твоей карьере?
– Наверное, да, один из самых быстрых. Конечно, хотелось забить и третий, но ничего, возможно, в следующий раз.

– Что-то специальное Валерий Георгиевич говорил перед твоим выходом на замену?
– Нет, ничего такого. Просто тактические моменты об игре нападающего, — приводит слова Чалова официальный сайт РФС.

Нападающий сборной России Фёдор Чалов начал матч с командой Беларуси в запасе. На 62-й минуте форвард вышел на замену вместо Ивана Облякова, на 63-й минуте забил третий гол сборной России, на 69-й минуте оформил дубль.

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