Руни сравнил Фергюсона с Гвардиолой

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сделал выбор между своим бывшим тренером сэром Алексом Фергюсоном и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я думаю, конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны просто смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед», и то, что он сделал в «Абердине», было невероятно. И вы задаётесь вопросом: сможет ли Гвардиола сделать это в такой команде, как «Абердин»? Есть вопросы. Думаю, что Гвардиола для своего времени, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире… Но для меня сэр Алекс, то, чего он добился… Невероятно», — приводит слова Руни ESPN.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон возглавлял манкунианцев с 1986 по 2013 год. За этот период «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, четыре раза завоёвывал Кубок английской лиги, 10 раз выигрывал Суперкубок Англии, дважды становился обладателем Лиги чемпионов. В общей сложности под руководством шотландского специалиста «красные дьяволы» провели 1476 матчей во всех турнирах.