Месси рассказал, от чего будет зависеть его решение об участии в чемпионате мира 2026 года

Нападающий «Интер Майами» и аргентинской сборной Лионель Месси рассказал, от чего будет зависеть решение об участии в чемпионате мира 2026 года.

«Это зависит от того, как я себя чувствую, моего физического состояния. Смогу ли я конкурировать и помогать партнёрам по команде рядом со мной. Ещё остаётся время, и я не знаю, как я буду чувствовать себя в этот момент.

Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь цифра. Матчи, в которых мне предстоит сыграть, не такие как те, которые я играл в Европе, участвуя в соревнованиях каждые три дня, будь то в Лиге чемпионов или в национальном чемпионате во Франции и Испании. Всё зависит от моего самочувствия, и что я буду чувствовать, находясь рядом со своими товарищами по команде, понимая, соответствую я уровню или нет», — приводит слова Месси Infobae.