«Локомотив» разгромил ОСШ в Кубке России среди женщин со счётом 16:0

7 июня на московской «Сапсан Арене» состоялся матч 1/8 финала Кубка России по футболу среди женщин между командами челябинского ОСШ и московского «Локомотива». Столичная команда, формально выступавшая в гостях, одержала разгромную победу со счётом 16:0 (8:0) и вышла в четвертьфинал Кубка России.

В составе победителей пента-трик оформила гамбийская нападающая Ола Буваро, на счету которой седьмой, восьмой, 12-й, 15-й и 16-й голы «Локомотива» (44-я, 45-я, 73-я, 89-я и 90-я минуты).

Пять футболисток отметились дублями — Чиноньерем Маклинс из Нигерии (первый гол на 12-й минуте, четвёртый на 27-й), бразильянка Кристина Лаисса (второй гол на 21-й минуте, пятый на 31-й), Виктория Козлова (третий гол на 24-й минуте, шестой на 39-й), Лю Юэюнь из Китая (девятый гол на 52-й минуте, 14-й на 87-й) и Эммануэль Фейвор из Нигерии (11-й гол на 68-й минуте, 13-й на 76-й). Ещё один гол записала на свой счёт на 63-й минуте Азалия Зальмиева — он стал десятым для железнодорожниц.