Черчесов вспомнил, как однажды кидался бутылками в игроков сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о методах своей работы в национальной команде России.

«Ору ли я в раздевалке? Нет. Я строго поглядываю. Один раз только полкана спустил, как я это называю. На кого? После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые. Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же — команда», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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