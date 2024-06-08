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Сборная России прибыла в Москву после разгрома команды Беларуси

Сборная России прибыла в Москву после разгрома команды Беларуси
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Официальный телеграм-канал сборной России сообщил о возвращении команды в Москву после выездного товарищеского матча в Минске с национальной командой Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

7 июня подопечные Валерия Карпина на стадионе «Динамо» в Минске разгромили сборную Беларуси в товарищеской игре со счётом 4:0. В составе сборной России голами отметились атакующий полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который открыл счёт на восьмой минуте встречи, и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, забивший второй мяч на 20-й минуте. Дубль оформил вышедший на замену на 62-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который через минуту после выхода на поле довёл счёт до крупного, а ещё шесть минут спустя установил окончательный результат.

Посещаемость матча составила 21 483 человека.

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