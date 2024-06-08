«Пусть «ПСЖ» 60 млн рублей накинет». Корнеев — о возможном срыве трансфера Сафонова

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал возможный срыв трансфера российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Сейчас очень хороший шанс решить эту проблему за счет «ПСЖ». Сказать: «Ещё 60 миллионов рублями накиньте». И тогда нормально все будет (смеётся)», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. Из-за этого запрета может сорваться трансфер голкипера в «ПСЖ». По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.