Далер Кузяев рассказал, в каких аспектах игры он стал сильнее во Франции

Полузащитник сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев заявил, что стал сильнее за время своих выступлений в чемпионате Франции.

«Я рад, что играю во французском чемпионате. Надеюсь, что буду также работать, тренироваться и прибавлять. Я рад.

В чём прибавил за этот сезон? В плане выносливости я точно прибавил, потому что во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше", — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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