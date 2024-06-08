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Далер Кузяев рассказал, в каких аспектах игры он стал сильнее во Франции

Далер Кузяев рассказал, в каких аспектах игры он стал сильнее во Франции
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Полузащитник сборной России и французского «Гавра» Далер Кузяев заявил, что стал сильнее за время своих выступлений в чемпионате Франции.

«Я рад, что играю во французском чемпионате. Надеюсь, что буду также работать, тренироваться и прибавлять. Я рад.

В чём прибавил за этот сезон? В плане выносливости я точно прибавил, потому что во Франции более интенсивный чемпионат и скорости выше", — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

Необычные названия футбольных клубов:

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