Венгер рассказал о своих мыслях после первого просмотра игры Мбаппе

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер вспомнил, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе напоминал ему легендарного бразильца Пеле.

«Когда я впервые увидел Килиана Мбаппе, я подумал: «Он – Пеле», и люди решили, что я сошёл с ума», – приводит слова Венгера Marca со ссылкой на документальный фильм канала Telefoot.

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Напомним, 3 июня Килиан Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.