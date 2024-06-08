«Торпедо» объявило о подписании контракта с 27-летним экс-защитником «Родины»

Официальный сайт московского «Торпедо» сообщил о заключении контракта с 27-летним центральным защитником Русланом Байтуковым.

В прошедшем сезоне-2023/2024 Байтуков выступал за «Тюмень», в которой провёл 32 матча Первой лиги и забил три гола. До этого в течение двух сезонов футболист играл в московской «Родине», ранее выступал за «Челябинск»

Сообщается, что рост новичка автозаводцев составляет 186 см, вес — 75 кг.

По итогам сезона-2023/2024 московское «Торпедо» заняло десятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 47 очков в 34 матчах, и не смогло решить задачу по немедленному возвращению в Российскую Премьер-Лигу. Высший дивизион чёрно-белые покинули по результатам сезона-2022/2023.