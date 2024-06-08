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Защитник «Торпедо» объяснил, почему празднует голы походкой Конора Макгрегора

Защитник «Торпедо» объяснил, почему празднует голы походкой Конора Макгрегора
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27-летний центральный защитник Руслан Байтуков после подписания контракта с московским «Торпедо» рассказал, почему выбрал для своих голов празднование, связанное с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Игровое амплуа? Тренеры никогда не спрашивали меня, где мне удобнее играть. Говорили, что я универсальный игрок. Главное — помогать команде. Почему я праздную голы походкой Конора Макгрегора? Я симпатизирую этому бойцу, но не из-за его поступков, а из-за пути, который он смог преодолеть вместе со своей половинкой: он был никем и смог достичь больших высот», — приводит слова Байтукова официальный сайт «Торпедо».

Ранее пресс-служба автозаводцев официально объявила о подписании контракта с бывшим центральным защитником «Родины» Русланом Байтуковым. В сезоне-2023/2024 футболист выступал за «Тюмень» и в 32 матчах забил три гола.

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