Экс-игрок «Спартака» Гаврилов заявил, что Зинченко задолжал ему миллионы рублей

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко задолжал ему миллионы рублей.

«Все свои силы, средства и возможности я использовал, чтобы ему помочь, решить его серьезные проблемы. Очень сложно футболиста переместить из Украины в Россию. Он стал играть в «Уфе», я помог ему с переходом. Я же предоставил его семье проживание у себя дома, в моей квартире. Года два‑три. Сам Зинченко приезжал и уезжал. Я помог ему и с регистрацией российского гражданства его родителям. Все проблемы решил.

А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они всё сделали. А у меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря. Сколько уже лет, а от него ничего.

Зинченко должен миллионы рублей? Да. Я не предполагал, что он такой. Я привык людям доверять. Трудно было представить, что так со мной поступят. Где его родители, я не знаю, давно не общался. Думаю, что в России. Он наездами здесь бывает. Говорят мне, что там и там его видели. Он мне не звонит», — сказал Гаврилов в эфире «Матч ТВ».