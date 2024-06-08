Месси: после победы на ЧМ-2022 почувствовал, что реализовался, добился всего

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира 2022 года.

«Осознаю ли, что я чемпион мира? Теперь да. По правде говоря, да. Будто бы все изменилось, но в то же время ничего не изменилось. Потому что да, мы достигли цели, очевидно, это то, чего мы хотели больше всего – я, моя семья и все мы. Но жизнь идёт дальше. Сначала я продолжил играть в «ПСЖ», теперь настала очередь жить здесь, в Майами, и продолжать пытаться чего-то добиться, что-то выиграть.

Сейчас перед сборной стоит ещё одна задача – попытаться выиграть Кубок Америки. Но в то же время, став чемпионом мира, ты… То есть я почувствовал, что реализовался, добился всего, смог достичь целей и мечтаний, которые у меня были, и могу сказать, что это было очень сложно», — приводит слова Месси Infobae.com.