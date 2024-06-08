Стало известно, как тренер Испании сообщил некоторым игрокам, что они не едут на Евро-2024

Вчера, 7 июня сборная Испании объявила окончательный состав на чемпионат Европы – 2024 в Германии.

Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте в пятницу после утренней тренировки собрал всех игроков, которые по итогу покинули расположение сборной и сообщил им лично, не приводя никаких футбольных аргументов, сообщает Mundo Deportivo.

Три игрока, которые по итогу не попали в окончательный состав отправились домой, хотя по первому плану, составленному Де ла Фуэнте, они должны были поехать на последний товарищеский матч сборной Испании с Северной Ирландией. Игра состоится сегодня, 8 июня.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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