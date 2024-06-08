Начо Фернандес может продлить контракт с «Реалом». Решение надо принять до 30 июня

Мадридский «Реал» предложил защитнику Начо Фернандесу продлить контракт, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний футболист может подписать новый контракт с клубом на один сезон. Начо должен принять решение до 30 июня – в этот день истекает срок его действующего соглашения.

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Испанец является воспитанником «Реала», прошёл путь от академии до основной команды. Вместе с клубом Начо выиграл четыре чемпионата Испании, два Кубка и пять Суперкубков Испании, а также шесть раз взял Лигу чемпионов и четыре раза Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне Начо сыграл 45 матчей и отдал 1 голевую передачу. Всего же у защитника 364 матча за «Реал», 16 голов и 10 передач.

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