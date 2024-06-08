Один из самых талантливых защитников в мире хочет перейти в «Реал»

По информации L'Équipe, центральный защитник «Лилля» Лени Йоро предпочитает переход в «Реал».

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У 18-летнего игрока остался один год контракта с французским клубом и он хотел бы сменить команду этим летом. Фаворитом его подписания является мадридский клуб. «Лилль» хотел бы получить за Йоро € 40 млн, однако невнятная игра француза в конце сезона может помешать планам клуба.

В то же время на центрбека претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», которые хотели бы усилить свою оборонную линию.

18-летний Йоро в текущем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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