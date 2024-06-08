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Сын Анчелотти может возглавить «Лестер» или «Реймс»

Сын Анчелотти может возглавить «Лестер» или «Реймс»
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«Лестер» и «Реймс» проявляют интерес к помощнику главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти, сообщает испанское издание Relevo.

Оба клуба сейчас не имеют главных тренеров на следующий сезон. Энцо Мареска, который в сезоне-2023/24 возглавлял «Лестер» и вывел команду в АПЛ, недавно возглавил «Челси». Уилл Стилл, с 2022 года работавший в «Реймсе», не продлил контракт с клубом и покинул команду после завершения сезона.

Оба клуба видят в Давиде Анчелотте тренера, способного продолжить развитие команд. 34-летний итальянец получил первые запросы от этих клубов.

Однако на данный момент тренер сфокусирован на работе в «Реале» и в следующем сезоне собирается продолжить работу в королевском клубе вместе с отцом Карло Анчелотти.

Давиде не закрывает двери перед какими-либо предложениями от клубов и даже готов проводить встречи с их представителями, но намерен отработать в «Реале» с отцом сезон-2024/25.

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