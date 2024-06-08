Милик получил травму в матче со сборной Украины и пропустит Евро-2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж дал комментарий после победы со счётом 3:1 в товарищеском матче с Украиной.

«Игра прошла хорошо. Мы хорошо начали, но повреждение Милика на 2-й минуте привело к тому, что он не поедет на Евро.

Мы забивали, но нам не хватало контроля мяча. Во втором тайме мы были сильными и создали несколько моментов. То, что мы хотели, мы делали. Мы обращали внимание на опасные моменты и реагировали.

Состояние шести игроков сейчас неизвестно, нам нужно выяснить его с врачом. Сейчас неизвестно об их поездке на Евро», — приводит слова тренера официальный сайт УАФ.

Милик травмировался в борьбе с Русланом Малиновским, за что украинец извинился. Нападающий «Ювентуса», который в сезоне-2023/24 забил 8 голов и сделал 1 ассист в 36 матчах за клуб, из-за травмы пропустит второй подряд чемпионат Европы. На Евро-2020 он не поехал из-за повреждения колена.

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