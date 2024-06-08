Виктор Осимхен готов покинуть «Наполи». «Арсенал» может купить его за € 130 млн

«Арсенал» заинтересован в услугах нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что футболист готов покинуть свой нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Клаусула в его контракте составляет € 130 млн.

Ранее сообщалось, что Осимхеном также интересуются «Челси» и «ПСЖ».

Виктор выступает за «Наполи» с сентября 2020 года после перехода из «Лилля» за € 77,5 млн. Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»