Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно имя лучшего игрока «Арсенала» в сезоне-2023/2024 по версии болельщиков

Стало известно имя лучшего игрока «Арсенала» в сезоне-2023/2024 по версии болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Мартин Эдегор признан лучшим игроком лондонского «Арсенала» в сезоне-2023/2024 по мнению болельщиков. Фанаты клуба отдали за 25-летнего норвежца 33% голосов.

Это уже вторая подряд награда для Эдегора. Ранее дважды лучшими игроками сезона в «Арсенале» признавались лишь Лиаму Брэди, Иану Райту, Тьерри Анри и Букайо Сака.

В минувшем сезоне Эдегор сыграл 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 11 голевых передач.

Норвежец перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Эдегора в € 110 млн.

По итогам сезона «Арсенал» занял второе место в АПЛ с 89 очками. Золотые медали выиграл «Манчестер Сити» (91 очко).

Материалы по теме
Капитан «Арсенала» Эдегор высказался о завоёванном серебре в АПЛ

Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android