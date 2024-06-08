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Стало известно имя лучшего игрока «Арсенала» в сезоне-2023/2024 по версии болельщиков

Полузащитник Мартин Эдегор признан лучшим игроком лондонского «Арсенала» в сезоне-2023/2024 по мнению болельщиков. Фанаты клуба отдали за 25-летнего норвежца 33% голосов.

Это уже вторая подряд награда для Эдегора. Ранее дважды лучшими игроками сезона в «Арсенале» признавались лишь Лиаму Брэди, Иану Райту, Тьерри Анри и Букайо Сака.

В минувшем сезоне Эдегор сыграл 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 11 голевых передач.

Норвежец перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Эдегора в € 110 млн.

По итогам сезона «Арсенал» занял второе место в АПЛ с 89 очками. Золотые медали выиграл «Манчестер Сити» (91 очко).

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