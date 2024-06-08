Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна главная трансферная цель «Баварии» на лето

Стала известна главная трансферная цель «Баварии» на лето
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» продолжает следить за центральным полузащитником «Фулхэма» Жоау Пальиньей, сообщает FCBInside со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

По данным источника, подписание 28-летнего полузащитника является главной целью для мюнхенцев в период летнего трансферного окна.

Спортивное руководство «Баварии», а также новый главный тренер Венсан Компани особенно ценят выносливость и физические возможности португальца.

Между «Баварией» и Пальиньей уже существует устная договоренность о переходе. Немцы готовы заплатить за игрока 40-45 миллионов евро, однако неизвестно, устроит ли эта сумма «Фулхэм».

Пальинья в этом сезоне забил 4 гола и отдал 1 ассист в 39 матчах за свой клуб.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Бавария» сенсационно заняла третье место в чемпионате Германии.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»

Материалы по теме
«Бавария» готова продать шесть футболистов нынешним летом — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android