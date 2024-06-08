Стали известны подробности по будущему Марко Ройса. Он близок к новому клубу

«Лос-Анджелес Гэлакси» продолжает работать над подписанием полузащитника Марко Ройса, который этим летом покинул «Боруссию» Дортмунд свободным агентом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, американский клуб успешно продвигается в переговорах с немецким игроком.
«Лос-Анджелес Гэлакси» остаётся оптимистично настроенным по подписанию контракта с Ройсом. Следующая неделя может стать решающей в переговорном процессе.
Ройс в этом сезоне забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 42 матчах за клуб. «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции МЛС после 17 туров.
Ранее сообщалось, что в американском клубе считают, что наличие Ройса в команде увеличит шансы на приход в неё польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, поскольку они являются хорошими друзьями со времён выступления за «Боруссию».
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