Стало известно, на какой должности видит Томаса Мюллера руководство «Баварии»

Руководство «Баварии» видит Томаса Мюллера потенциальным представителем клуба в наблюдательном или исполнительном совете, сообщает Bayern & Germany.

У 34-летнего Мюллера есть репутация человека, который может заменить почётного президента «Баварии» Ули Хёнеса, когда тот уйдёт на пенсию. Долгое время Томас был одним из важнейших представителей клуба, несмотря на то что он всё ещё игрок.

Сам Мюллер пока не рассматривает идею руководства, потому что хочет насладиться игровой карьерой и соревноваться на самом высоком уровне.

Томас является воспитанником «Баварии», он находится в структуре клуба с 2000 года. Сейчас он является вторым игроком по количеству матчей за клуб, до первого, Зеппа Майера, – два матча. Также он является третьим бомбардиром «Баварии» и рекордсменом по количеству ассистов.

В этом сезоне Мюллер провёл 41 матч, забил семь голов и отдал 10 голевых передач.

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