Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти одним предложением ответил Лапорте на критику трансфера Мбаппе в «Реал»

Карло Анчелотти одним предложением ответил Лапорте на критику трансфера Мбаппе в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на слова президента «Барселоны» Жоану Лапорте о трансфере Килиана Мбаппе королевский клуб.

Ранее Лапорта заявил, что подписание Мбаппе приведёт проблемы в раздевалу «Реала».

«Как футболист, забивающий по голу за матч, может быть проблемой?», — приводит слова Анчелотти Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, что контракт французского футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года с заплатой € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

Материалы по теме
Венгер рассказал о своих мыслях после первого просмотра игры Мбаппе

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android