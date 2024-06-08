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Карло Анчелотти одним предложением ответил Лапорте на критику трансфера Мбаппе в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на слова президента «Барселоны» Жоану Лапорте о трансфере Килиана Мбаппе королевский клуб.

Ранее Лапорта заявил, что подписание Мбаппе приведёт проблемы в раздевалу «Реала».

«Как футболист, забивающий по голу за матч, может быть проблемой?», — приводит слова Анчелотти Marca.

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Напомним, что контракт французского футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года с заплатой € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

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