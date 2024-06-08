Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавьер Тебас – о Суперлиге: «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше

Хавьер Тебас – о Суперлиге: «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о желании мадридского «Реала» создать Суперлигу.

«Да, это несколько противоречиво. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Вы должны посмотреть на команды, которые там играют.

«Мадрид», с его ДНК и качеством игроков, выигрывает её, но победить там очень сложно, поэтому многие великие клубы не берут её уже много лет. Для меня это противоречие, «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше», – приводит слова Тебаса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024, обыграв в финале «Боруссию» (Дортмунд). Встреча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилась со счётом 2:0. Всего королевский клуб выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.

Материалы по теме
Топ-20 команд Европы по набранным очкам. «Реал» – не первый, а «Сити» нет даже в тройке
Топ-20 команд Европы по набранным очкам. «Реал» – не первый, а «Сити» нет даже в тройке

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android