Хавьер Тебас – о Суперлиге: «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о желании мадридского «Реала» создать Суперлигу.

«Да, это несколько противоречиво. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Вы должны посмотреть на команды, которые там играют.

«Мадрид», с его ДНК и качеством игроков, выигрывает её, но победить там очень сложно, поэтому многие великие клубы не берут её уже много лет. Для меня это противоречие, «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше», – приводит слова Тебаса Marca.

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«Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024, обыграв в финале «Боруссию» (Дортмунд). Встреча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилась со счётом 2:0. Всего королевский клуб выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.

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