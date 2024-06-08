Маурицио Сарри заявил, что в ближайшее время вернётся к работе

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Лацио» и «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о желании вернуться к работе.

«Сейчас у меня растёт желание снова работать, поэтому через месяц или два я буду готов. Думаю, что в Италии будет проблематично найти клуб, но готов тренировать и в других странах.

«Севилья»? Переговоров было минимум. Наши цели расходились, поэтому дело не зашло слишком далеко», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Последним место работы Сарри был «Лацио» (с июня 2021 по март 2024 года). Также за свою профессиональную карьеру 65-летний специалист поработал в «Вероне», «Эмполи», «Наполи», «Ювентусе» и «Челси».

Среди выигранных трофеев на счету Сарри Кубок Италии с «Ювентусом» в сезоне-2019/2020 и Лига Европы с «Челси» в сезоне-2018/2019.

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