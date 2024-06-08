«Атлетико» хочет купить Лунина. Клаусула в его контракте с «Реалом» — € 250 млн

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Gol Digital. К словенскому игроку есть интерес со стороны клубов Саудовской Аравии.

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По информации источника, «Атлетико» на замену Облаку рассматривает Андрея Лунина из «Реала» и внимательно следит за его ситуацией. Украинец не удовлетворён своим положением в составе «сливочных», особенно решением поставить Куртуа в старте на финал Лиги чемпионов.

«Реал», в свою очередь, не хочет вести переговоры с «Атлетико». Клуб не намерен усиливать своего конкурента и предпочитает продать Лунина в АПЛ. 15-кратный победитель Лиги чемпионов ссылается на пункт о клаусуле в € 250 млн в контракте голкипера во время разговоров с «матрасниками» по прврду трансфера 25-летнего украинца.

Однако если Лунин будет заинтересован в переходе в «Атлетико» и надавит на руководство, то «Реал» готов будет отпустить его за € 40 млн.

Лунин в этом сезоне пропустил 32 мяча в 31 матче и 12 раз сохранил свои ворота «сухими».

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