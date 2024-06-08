Опубликован топ-10 лучших нападающих мира 2000-х от Give me Sport
Популярное издание Give me Sport опубликовало рейтинг из 10 лучших нападающих 2000-х годов. Первое место в рейтинге занял французский форвард Тьерри Анри. На второй строчке расположился бразилец Роналдо. Третье место занял британец Уэйн Руни.
Топ-10 лучших нападающих 2000-х годов по версии GiveMeSport:
- Тьерри Анри.
- Роналдо.
- Уэйн Руни.
- Самуэль Это'О.
- Златан Ибрагимович.
- Фернандо Торрес.
- Дидье Дрогба.
- Давид Вилья.
- Руд ван Нистерлой.
- Андрей Шевченко.
Отметим, что ни один из попавших в список футболистов в настоящий момент в профессиональном футболе уже не выступает. Последними закончившими карьеру игроками были Фернандо Торрес и Златан Ибрагимович.
Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника
Комментарии