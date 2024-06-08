Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликован топ-10 лучших нападающих мира 2000-х от Give me Sport

Опубликован топ-10 лучших нападающих мира 2000-х от Give me Sport
Комментарии

Популярное издание Give me Sport опубликовало рейтинг из 10 лучших нападающих 2000-х годов. Первое место в рейтинге занял французский форвард Тьерри Анри. На второй строчке расположился бразилец Роналдо. Третье место занял британец Уэйн Руни.

Топ-10 лучших нападающих 2000-х годов по версии GiveMeSport:

  1. Тьерри Анри.
  2. Роналдо.
  3. Уэйн Руни.
  4. Самуэль Это'О.
  5. Златан Ибрагимович.
  6. Фернандо Торрес.
  7. Дидье Дрогба.
  8. Давид Вилья.
  9. Руд ван Нистерлой.
  10. Андрей Шевченко.

Отметим, что ни один из попавших в список футболистов в настоящий момент в профессиональном футболе уже не выступает. Последними закончившими карьеру игроками были Фернандо Торрес и Златан Ибрагимович.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника

Материалы по теме
Месси рассказал, от чего будет зависеть его решение об участии в чемпионате мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android