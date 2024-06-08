Опубликован топ-10 лучших нападающих мира 2000-х от Give me Sport

Популярное издание Give me Sport опубликовало рейтинг из 10 лучших нападающих 2000-х годов. Первое место в рейтинге занял французский форвард Тьерри Анри. На второй строчке расположился бразилец Роналдо. Третье место занял британец Уэйн Руни.

Топ-10 лучших нападающих 2000-х годов по версии GiveMeSport:

Тьерри Анри. Роналдо. Уэйн Руни. Самуэль Это'О. Златан Ибрагимович. Фернандо Торрес. Дидье Дрогба. Давид Вилья. Руд ван Нистерлой. Андрей Шевченко.

Отметим, что ни один из попавших в список футболистов в настоящий момент в профессиональном футболе уже не выступает. Последними закончившими карьеру игроками были Фернандо Торрес и Златан Ибрагимович.

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