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Тони Кроос раскрыл причины завершения карьеры футболиста

Тони Кроос раскрыл причины завершения карьеры футболиста
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Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал о своём решении завершить карьеру.

– Я просто хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, проведшего свой лучший сезон за «Реал» в конце карьеры. Мне удалось это сделать. Я воспринимаю как комплимент то, что многие считают, что я заканчиваю карьеру слишком рано.

– Вы войдёте в историю немецкого футбола как игрок с наибольшим количеством титулов и один из лучших игроков всех времён. Это важно для вас?

– На самом деле это очень важно для меня. Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор как я начал играть в футбол, я хотел быть успешным. Каждый титул был важен для меня, победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном. Достичь этого очень важно для меня.

– А завистники?

– У них есть своё мнение. Я создал факты», — приводит слова Крооса Kicker.

Напомним, хавбек завершит профессиональную карьеру после Евро-2024. В составе «Реала» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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