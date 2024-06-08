Юлиан Нагельсман поддержал Мануэля Нойера после ошибки в матче с Грецией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поддержал голкипера команды Мануэля Нойера после ошибки в товарищеском матче со сборной Греции.

Встреча на стадионе «Боруссия-Парк» завершилась со счётом 2:1. На 33-й минуте матча Нойер неудачно отбил мяч и позволил игроку соперника Гиоргосу Масурасу забить гол.

«Я не позволю начать какие-либо обсуждения на тему Мануэля Нойера, даже если кто-то попытается это сделать. После ошибки легко сказать, что дело в Ману. Но это была серия ошибок. Он сделал три хороших сэйва, всё в порядке.

В первом тайме мы часто теряли мяч. Такое случилось впервые за долгое время, и это часто приводило к контратакам. Кроме того, мы слишком много играли через центр и действовали слишком медленно, когда владели мячом. Об этом мы поговорили в перерыве. Во втором тайме остроты было куда больше. Победа важна для общей атмосферы, это было заметно по реакции стадиона. И она была заслуженной», – приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля. Германия сыграет в группе A вместе со сборными Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

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